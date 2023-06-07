AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı?

AÖF sınavlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Öğrenciler sınavlara ilişkin detayları araştırırken AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı?