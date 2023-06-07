AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı?
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AÖF sınavlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Öğrenciler sınavlara ilişkin detayları araştırırken AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı?
AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı soruları AÖF sınavlarına girecek öğrenciler tarafından son günlerde sıkça merak edilen konula oldu. Peki, AÖF sınavları iptal mi? AÖF sınavları yapılmayacak mı?
AÖF SINAVLARI İPTAL Mİ?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan sınav takvimi şu şekildedir: