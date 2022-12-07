Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? Sorusunu merak ediyor. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sorusu de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF Sınav yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır?

AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu ve AÖF vize sınavı ne zaman olduğu araştırılıyor. AÖF vize sınavı ne zaman ve AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu soruları gündeme geliyor. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sorusunu merak eden vatandaşlarımız için yanıtladık. Peki, AÖF Sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF Sınav yeri öğrenme işlemi nasıl yapılır?

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacaktır. AÖF vize sınavı yüz yüze yapılacaktır. AÖF vize sınavına girecek olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Belgelerini çıktı olarak alabilirler.

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