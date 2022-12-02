Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavları heyecanla beklenirken adaylar AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? araması gündemde yer alıyor. AÖF sınavlarına girecek olan adayların merak ettikleri arasında AÖF Sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi yer alıyor. Arama motorlarında AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı Güz dönemi vize sınavları 26 -27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi

Derslerin başlaması: 03 Ekim 2022

Derslerin sona ermesi: 27-Ocak 2023

Vize sınavları: 26-27 Kasım 2022

Yarıyıl sonu sınavları: 7-8 Ocak2023

Bütünleme sınavı:11-12 Şubat2023