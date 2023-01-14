AÖF güz dönemi dönem sonu sınavlarının gerçekleştirileceği tarihin yaklaşması ile birlikte AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sorularına cevap aranıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı! Detaylar haberimizde..

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu, sınava girebilmek için zorunlu olan evraklardan bir tanesi olma özelliği nedeniyle sık sık araştırılmakta. Bu nedenle adaylar internet üzerinde 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranını sorgulatıyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri, gerçekleştirilecek olan sınav oturumlardan 1 hafta önce adayların erişimine açılıyor. Buna göre AÖF final sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor. Belgelerin adayların erişimine açılması halinde adaylar sınav giriş belgelerine anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilecek. Aşağıda yer alan kısımdan 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranına da ulaşabilirsiniz.

2023 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF Bahar Dönemi Ara sınavları15-16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi bitirme (Final)sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde AÖF sınav merkezlerinde yapılacak.