Açıköğretim'de eğitimini devam ettiren öğrencilerin merak ettikleri arasında AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu. AÖF öğrencilerinin arama motorlarında sıklıkla arattığı sorulardan biri ise AÖF sınav tarihleri ne zaman? sorusu oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavlar ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? 2022- 23 AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınav tarihleri ne zaman? sorusu açıköğretim öğrencilerinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. AÖF sınav tarihleri arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. 2022- 23 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme tarihlerini ve AÖF sınav tarihlerini merak etti. AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? sorusu ise merak edilenler arasında. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavlar ne zaman başlıyor? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? 2022- 23 AÖF sınav tarihleri! AÖF kayıt yenileme!

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 3 Ekim tarihinde başlayarak 17 Ekim tarihinde sona erecek. 3- 17 Ekim tarihlerinde AÖF kayıt yenilemeleri ve yeni kayırlar gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI TARİHLERİ 2022-2023

Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023