AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF sınav soruları 2022 indir! - Haberler

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları hafta sonu günlerde yapılmıştı. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını merak ederken AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları 2022 indirme linki konularını araştırdı.

AÖF SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihinde yapılmıştı. AÖF soru ve cevapları erişime açıldı mı merak ediliyor. 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanan bahar dönemi final sınavlarıyla beraber cevap anahtarı için bekleyişe geçildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF bahar dönemi final sınavının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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