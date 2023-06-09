AÖF final sınavlarına giren öğrenciler arama motorlarında AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aradı. AÖF sınavlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları sorgulama! sorularına yanıt arandı. İşte Açıköğretim sınav sonuç ekranı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları sorgulama! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları sorgulama!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçlar açıklanacak. Sınav sonuçları sınavdan 15 gün sonra açıklanır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldıAÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.