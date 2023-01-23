ÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde 81 İlde AÖF sınav merkezlerinde yapılmıştş sınavlara katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ders geçme notu kaç? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

AÖF dönem sonu bitirme sınavları gerçekleşti. Güz dönemi final sınavlarını atlatan öğrenciler sonuçlar için meraklı. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçlarına nasıl öğrenilir?AÖF ders geçme notu kaç? AÖF sınav sonuçları için detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde 81 İlde AÖF sınav merkezlerinde yapıldı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı. AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldıAÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.