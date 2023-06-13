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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sonuç e devlet!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sonuç e devlet!

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Milyonlarca öğrencinin girdiği Açıköğretim fakültesi güz dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bitirme (FİNAL) sınavlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları e devlet! AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

AÖF vize sınav sonuçları sorgulamaları aralık ayının başında tamamlanan sınav sonrasında hız kazandı. Lisans eğitimine açıktan devam eden ya da ikinci üniversiteyi okuyan adayların gündeminde. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları e devlet! AÖF sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Detaylar haberimizde…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanıyor. Takip eden günlerde sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sonuç e devlet!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) henüz bir duyuru yapmadı. Sonuçların 11 Haziran'da biten final sınavlarından sonra takip eden günlerde 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sonuç e devlet!

AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Notu Sorgulama ekranından (https://www.turkiye.gov.tr/anadolu-universitesi-sinav-notu-sorgulama) sorgulayabilirsiniz.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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