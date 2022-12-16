Milyonlarca öğrencinin girdiği Açıköğretim fakültesi güz dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı ve bitirme (FİNAL) sınavlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF başarı notu nasıl hesaplanır? AÖF ders geçme notu kaçtır? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında bilinmesi gerekenler...

AÖF vize sınav sonuçları sorgulamaları aralık ayının başında tamamlanan sınav sonrasında hız kazandı. Lisans eğitimine açıktan devam eden ya da ikinci üniversiteyi okuyan adayların gündeminde. AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF başarı notu nasıl hesaplanır? AÖF ders geçme notu kaçtır? AÖF Final sınavları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

AÖF'TE BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10-11 Aralık güz dönemi vize sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Sonuçların en geç 15 gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz dönemi dönem sonu (Final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.