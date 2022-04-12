AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı? - Haberler

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı?

Haberler.com - Gündem
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı?

2-3 Nisan 2022 tarihlerinde AÖF bahar dönemi ara sınavları gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler, " AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

2-3 Nisan 2022 Tarihlerinde uygulanan AÖF Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Daha sonra AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak araması başladı. Aynı zamanda AÖF sınav sonuçları kaç günde açıklanır araması da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİSINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haberler.com - Gündem

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