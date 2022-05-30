AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF mezun oldum mu? E devlet AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler

2021-22 bahar dönem sonu sınavına giren AÖF öğrencileri merakla sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi e devlet sonuçları açıklandı mı? AÖF mezun oldum mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21-22 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

Bİr önceki sınav sonuçlarına baktığımız zaman sonuçlar sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde erişime açılıyor. AÖF sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

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