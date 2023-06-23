AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim sınav sonuçları nereden, nasıl bakılır? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF final sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Sınava giren öğrenciler arama motorlarında AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖF sınavlarına giren öğrencilerin gündeminde yer alan AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?sorularının yanıtı haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları 3 Haziran'da başladı. 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerine AÖF final sınavlarının uygulanmasının ardından sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı 21-22 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldıAÖF final sınavına giren olan adaylar, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuç belgelerini çıktı olarak alabilirler.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.