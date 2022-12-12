AÖF güz dönemi vize sınavlarının 10-11 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, AÖF güz dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF puan hesaplaması nasıl yapılır? AÖF geçme notu kaç? AÖF Final sınavları ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

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Milyonlarca Açıköğretim öğrencisinin girdiği güz dönemi vize sınavlarının ardından öğrenciler AÖF sınav puanı nasıl hesaplanır, geçme notu kaç? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF geçme notu kaç? AÖF güz dönemi Final sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde...

AÖF PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir.Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri akademik takvimle birlikte belli oldu. Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.