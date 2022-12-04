AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF vize sınavı ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav yerleri ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF vize sınavı ne zaman ve AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrenilir. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF vize sınavı ne zaman?
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2022-2023 AÖF güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacaktır. AÖF vize sınavı yüz yüze yapılacaktır.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF vize sınavına girecek olan adaylar,https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Belgelerini çıktı olarak alabilirler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav yerleri henüz açıklanmamıştır.