AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Gündem Haberleri
AÖF sınav giriş yerleri belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF için güz dönemi final sınavları heyecanla bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...
AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023
AÖF güz dönem sonu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.