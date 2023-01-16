AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?