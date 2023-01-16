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AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze uygulanacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF için güz dönemi final sınavları heyecanla bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF güz dönem sonu sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş belgelerinin Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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