AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? GÖRÜNTÜLE! AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır?
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2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! On binlerde AÖF'lü öğrenci AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? merak ediyordu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır?
AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme! 2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! On binlerde AÖF'lü öğrenci AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? merak ediyordu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır? İşte AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı!
2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
AÖF Güz Dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak.
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21 - 22 Ocak 2023
- Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2023
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2023
- Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023