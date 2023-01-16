AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? GÖRÜNTÜLE! AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır?

2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! On binlerde AÖF'lü öğrenci AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? merak ediyordu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nereden bakılır?