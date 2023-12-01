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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?

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Öğrenciler ATA AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi yayımladı. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Detaylar haberimizde..

2023-2024 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönem, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2024'ün mayıs ayına kadar sürecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?Detaylar haberimizde..

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama bulunmazken; sınav belgesinin vize tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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