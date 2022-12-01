Üye Girişi
Haberi Paylaş

AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Gündem Haberleri

AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavları heyecanla beklenirken adaylar AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? araması gündemde yer alıyor. AÖF sınavlarına girecek olan adayların merak ettikleri arasında AÖF Sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi yer alıyor. Arama motorlarında AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AÖF Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

2022-2023 yılı Güz dönemi vize sınavları 26 -27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Güz Dönemi

Derslerin başlaması: 03 Ekim 2022

Derslerin sona ermesi: 27-Ocak 2023

Vize sınavları: 26-27 Kasım 2022

Yarıyıl sonu sınavları: 7-8 Ocak2023

Bütünleme sınavı:11-12 Şubat2023

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Aöf Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title