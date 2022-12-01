AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi Güz dönemi ara sınavları heyecanla beklenirken adaylar AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? araması gündemde yer alıyor. AÖF sınavlarına girecek olan adayların merak ettikleri arasında AÖF Sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi yer alıyor. Arama motorlarında AÖF Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak 2022? ATA AÖF Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...
AÖF Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
2022-2023 yılı Güz dönemi vize sınavları 26 -27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
Güz Dönemi
Derslerin başlaması: 03 Ekim 2022
Derslerin sona ermesi: 27-Ocak 2023
Vize sınavları: 26-27 Kasım 2022
Yarıyıl sonu sınavları: 7-8 Ocak2023
Bütünleme sınavı:11-12 Şubat2023