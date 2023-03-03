Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihi 2 Mart 2023 günü sona erdi. Kayıt yenilemenin ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF online mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak 2023?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Anadolu Üniversitesi, örgün eğitime devam eden bölümlerin bahar dönemini uzaktan sürdüreceğini açıklamıştı. Bu noktada üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF online mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak 2023? İşte detaylar haberimizde...

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."