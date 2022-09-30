2022 - 2023 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor.

AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? 2022 - 2023 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. İşte detaylar...

AÖF MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2022-2023 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin;

? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,

? Türk Dili I – II,

? Yabancı Dil I – II

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Dikkat

1. Öğrencilerimiz kaydını tamamladıktan sonra Öğrenci Otomasyonu üzerinden muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.

2. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrenciler sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfasından (Öğrenci Otomasyonu) muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır. YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti·rme ve Sınavsız İki·nci· Üni·versi·te kayıt türlerinden en son tamamlanan kaydın son gününe kadar öğrenciler (farklı kayıt türünde kayıt yaptırmış olsa dahi) muafiyet talebinde bulunabilecektir.