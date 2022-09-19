Eğitimine açıköğretimden devam eden öğrencilerin merak ettiği birçok konu var. Bunlardan biri ise AÖF'te kitap veriyor mu? Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF kitap veriliyor mu? Eğitimine açıköğretimden devam eden öğrencilerin merak ettiği birçok konu var. Bunlardan biri ise AÖF'te kitap veriyor mu? Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF KİTAP VERİLİYOR MU?

Açıköğretim Fakültesi'nde kitap verilmemektedir. Ders materyali olarak PDF'ler kullanılmaktadır.

AÖF KAYIT YENILEME NE ZAMAN 2022?

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için kayıt yenileme tarihi Anadolu Üniversite'si tarafından paylaşıldı. AÖF kayıt yenileme tarihi 3 Ekim tarihinde başlayacak ve 17 Ekim tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında Aöf kayıt yenilemesi yapılacak.3 Ekim günü saat 09:00'da başlayacak olan AÖF kayıt yenileme 17 Ekim tarihinde 17:00'da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacak. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.