Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, öğretim yılı başında kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman? AÖF yeni kayıt, kayıt yenileme, ders alma-çıkarma işlemleri ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) kayıt yaptırmak isteyen ve kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin merak ettiği 2022-2023 AÜ AÖF akademik takvimi yayınlandı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman? AÖF yeni kayıt, kayıt yenileme, ders alma-çıkarma işlemleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, öğretim yılı başında kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi gereken aday öğrenciler ise ödeme yaptıktan sonra banka dekontuyla birlikte istenen belgeleri ilgili birimin kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekiyor.

AÖF KAYITLARI 2022 NE ZAMAN?

AÖF ikinci üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında,

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında,

Kayıt yenileme işlemleri ise 3 Ekim 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği tutarlar resmi internet sitesinde belli oldu.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...