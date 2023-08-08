Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve ikinci üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusu, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Kayıtların başlama tarihi ve süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler, konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyorlar.

Yükseköğretim Kurum Sınavı tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar tarafından Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıtlarını araştırmaya başladı. Açıktan ikinci bir üniversite okumak isteyen kullanıcılar tarafından AÖF kayıt detayları araştırılmaktadır. AÖF, Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan bir uzaktan eğitim programıdır ve öğrencilere çeşitli bölümlerde diploma imkanı sunar. Peki, AÖF kayıtları başladı mı? İkinci üniversite kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? Detaylar haberimizde...

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT ŞARTLARI NELER?

İkinci Üniversiteye kayıt yaptırma şartları şu şekildedir:

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olması

Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?



Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıtları 8 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir.