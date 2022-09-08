AÖF kayıtları başladı mı? Sorusu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt olmak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki birçok kişinin heyecanla beklediği AÖF kayıtları başladı mı? 2022 AÖF kayıtları ne zaman? İşte 2022 AÖF kayıt tarihleri!

AÖF kayıtları başladı mı? Ve AÖF kayıtları ne zaman? Soruları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt olmak isteyen öğrenciler tarafından sıkça aratılan sorular arasında yer aldı. Peki birçok kişinin heyecanla beklediği AÖF kayıtları başladı mı? 2022 AÖF kayıtları ne zaman? AÖF kayıtları elektronik ortamda çevrimiçi olarak yapılabilecek mi? İşte 2022 AÖF kayıt tarihleri!

AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?

AÖF kayıtları, 22 Ağustos 2022 tarihinde başlamış bulunmakta. 22 Ağustos tarihinde başlayan kayıtlar, 17 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. AÖF kayıtları elektronik ortamda çevrimiçi olarak yapılabilecek. Online başvuru işlemleri "aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilebilir.

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF İkinci Üniversite kayıtları, 22 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri, 22 Ağustos 2022 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Çevrimiçi başvuru işlemleri "aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile yapılabilmektedir.