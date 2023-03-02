AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son günü öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavların yüz yüze mi, online mı olacağı da merak edildi. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavı ne zaman?

AÖF sınav tarihleri üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kayıt yenileme yapmayan adayların gündeminde kayıt yenileme tarihinin son günü merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF sınavları online mı olacak? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden saat 22.00'ye kadar gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır." denildi.