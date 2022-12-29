AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme hangi tarihlerde yapılıyor?

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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 Öğretim Yılı için kayıt yenileme tarihi 03 Ekim 2022 Pazartesi ve 21 Ekim 2022 Cuma tarihleri arasında 19 gün olmak üzere yer aldı. Bahar dönemi kayıt yenileme, silme, ekleme ise 13 Şubat 2023 Pazartesi ve 24 Şubat 2023 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirileceğini resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.