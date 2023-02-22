Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrasında AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. AÖF sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ve nasıl yapılacağı ise binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF sınav tarihleri ve nasıl yapılacağı eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2023?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Bu hafta içi konu hakkında Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapılması bekleniyor.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.