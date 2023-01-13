AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri ne zaman gerçekleşeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl kayıt yenileme işlemleri için tarihlerin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, bu yıl kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzeri AÖFbitime sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Sınavların tamlamasının artıdan adaylar AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyorlar. Peki ,AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...
Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması için adaylar harc ücretlerini ilgili tarihlerde yatılması gerekmektedir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemleri ise 13 Şubat2023 ile 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr? adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.
AÖF Bahar Dönemi Ara sınavları15-16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi bitirme (Final)sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihindeAÖF sınav merkezlerinde yapılacak..