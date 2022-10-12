Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin merak ettikleri arasında AÖF güz sınav tarihleri ne zaman? sorusu yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi sınav tarihleri araştırılmakta. Peki, AÖF güz sınav tarihleri ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavları ne zaman? AÖF güz sınav tarihleri 2022!

AÖF güz sınav tarihleri ne zaman? sorusu Açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Güz dönemi hakkında merak edilenler arasında AÖF güz sınav tarihleri ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, AÖF güz sınav tarihleri ne zaman? Açıköğretim güz dönemi sınavları ne zaman? AÖF güz sınav tarihleri 2022!

AÖF GÜZ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihinde başlıyor.