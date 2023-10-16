AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF sınavı ne zaman olacak? Online mı?

AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak merak ediliyor. AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2023 araştırılırken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak soruları gündeme geliyor. Peki, AÖF sınavları online mi olacak? AÖF sınavları ne zaman olacak?

AÖF güz dönemi sınav tarihleri 2023 ve AÖF sınavları online mı olacak sorularına yanıt aranıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak gündeme geliyor. AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak merak ediliyor. AÖF sınavları online mi olacak ve AÖF sınavları ne zaman olacak sorularına yanıt aranıyor. AÖF sınavları online mi olacak? AÖF sınavları ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024

AÖF SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli değil.