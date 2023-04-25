Açıköğretim final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları bitmesinin ardından AÖF final sınavları online mi, yüz yüze mi ve Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, yüz yüze mi? Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman?

AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı gündeme geliyor. AÖF final sınavlarına girecek olan adaylar, sınav tarihlerini merakla araştırıyor. AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olduğu merak ediliyor. AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi? Açıköğretim (AÖF) final sınavları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI?

Açıköğretim bahar dönemi sınavları bitti ve sonuçları açıklanmıştır. Ardından AÖF final sınavında adaylar, online mı yoksa yüz yüze mi olacağı hakkında araştırıyor. AÖF final sınavları yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanıyor. Güncel açıklama yapılmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte, Açıköğretim (AÖF) final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.

2022-2023 BAHAR YARIYIL ARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ