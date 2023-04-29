Açık öğretim final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi sınavları bitmesinin ardından AÖF final sınavları online mi, yüz yüze mi ve Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, AÖF final sınavları online mı? Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olacağı gündeme geliyor. AÖF final sınavlarına girecek olan adaylar, sınav tarihlerini merakla araştırıyor. AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi ve Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman olduğu merak ediliyor. AÖF final sınavları online mı? Açık öğretim (AÖF) final sınavları ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI?

Açık öğretim bahar dönemi sınavları bitti ve sonuçları açıklanmıştır. Ardından AÖF final sınavında adaylar, online mı yoksa yüz yüze mi olacağı hakkında araştırıyor. AÖF final sınavları yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanıyor. Güncel açıklama yapılmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

AÇIK ÖĞRETİM (AÖF) FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim (AÖF) final sınavları 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecektir.