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AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi! Anadolu Üniversitesi final tarihleri nedir?

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AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi! Anadolu Üniversitesi final tarihleri nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav sonuçları açıklandı. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi! Anadolu Üniversitesi final tarihleri nedir? İşte detaylar...

Son dakika: Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı!Son dakika: Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından final tarihleri araştırılıyor. 2022-2023 Öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final tarihleri araştırılmaya başlandı. AÖF final sınavlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF final sınavı ne zaman? AÖF sınav takvimi! Anadolu Üniversitesi final tarihleri nedir? Detaylar haberimizde...

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için AÖF SINAV SONUCU! yazısına tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre final sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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