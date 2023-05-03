Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF final sınavları ne zaman merak konusu oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları ne zaman başlayacağı araştırılıyor. 2023 AÖF final sınav tarihleri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AÖF final sınavları ne zaman? sorusu araştırılıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav tarihleri! AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 27-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecektir.