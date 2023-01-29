AÖF Final sınavlarına katılım sağlamakta olan adaylar tarafından AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Final sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sınavın gerçekleştirilmesinin ardından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Sınav sonucu sorgulama ekranı adaylar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, AÖF Final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF Final sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi ve birçok öğrenci final sınavlarına katılım sağladı. Gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.