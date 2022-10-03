Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamayla AÖF ders seçim tarihleri belli oldu. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler ders seçiminin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF 2022 akademik takvim!

Yeni eğitim öğretim hayatı başlarken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri yoğunluk kazandı. Eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyenlerin gündeminde ise AÖF ders seçimi bulunuyor. Üniversite kayıt olan öğrenciler ders seçiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖF ders seçim günleri merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi ders seçimi ne zaman? AÖF 2022 ders seçimi ne zaman? Anadolu Üniversitesi ders takvimi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz...

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde yayınlanan akademik takvime göre yatay geçiş ders ekleme ve 7417 sayılı af başvuru ders ekleme 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.