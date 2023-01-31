AÖF sınavları geride kalırken öğrenciler AÖF dersten geçme şartları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında AÖF CD geçer not mu? AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB geçer mi, gibi konular araştırıldı.

Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınav sonuçları, adayların erişimine açıldı. Harf notlarını öğrenen ve başarısız öğrenciler ile birlikte ortalama yükseltmek isteyenler, tek ders sınavı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. AÖF tek ders sınavı var mı konusu son günlerde sıkça araştırılıyor.Peki, AÖF CD geçer not mu?AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB geçer mi?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ TEK DERS SINAVI UYGULAMA ESASLARI

1) Örgün programlarda devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten FF ya da YZ harf notu alan ya

da mezun olabilmek için alması gereken tüm derslerini tamamladığı halde GNO'su 2.00'ın altında

kalan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GNO'sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim

yönetim kurulu kararıyla tespit edilen öğrenciye tek ders sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı

olamayan öğrenci kayıtla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve başvuruda bulunmak şartıyla;

ilgili dersi açıldığı dönemde tekrar alabilir ya da bir sonraki yıl yapılacak tek ders sınavına tekrar

girebilir.

2) Tek ders sınavına girmek için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik takvimde belirlenen tek

ders sınav tarihinden 5 iş günü öncesine kadar öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokuluna dilekçe ile başvurmalıdır.

3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

4) İlgili birim yönetim kurulu, başvuruları inceleyerek birimde tek ders sınavı yapılacak dersleri

belirler. Birimler tarafından belirlenen dersler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük

onayıyla tek ders sınavı yapılır. Tümüyle uygulamalı dersler ve dönem sonu sınavı uygulamalı

olarak yapılan dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

5) Tek ders sınavında ders geçme notu 50'dir.

6) Tek ders sınavı sonunda alınan başarı notu aşağıdaki harf notu aralıkları kullanılarak harf notuna çevrilir

AÖF DC, CD, CC, DD, FF, CB GEÇER Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde mevcut sınav yönetmeliğine göre Bütünleme ve Üç Ders (önceki adı ile Tek Ders) Sınavı yapılmamaktadır.