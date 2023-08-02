AÖF bölümleri taban puanları 2023: AÖF 2-4 yıllık bölümleri ve sıralamaları nasıl?
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Tercih döneminin başlamasıyla Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları gündem oldu. Peki, 2023 AÖF 2-4 yıllık bölümleri ve sıralamaları nasıl?
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. AÖF bölümleri taban puanları 2023: AÖF 2-4 yıllık bölümleri ve sıralamaları nasıl?
• Görsel İletişim Tasarımı
• Felsefe
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Sağlık Yönetimi
• Sosyal Hizmet
• Sosyoloji
• Tarih
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Acil Durum ve Afet Yönetimi
• Aşçılık
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Bilgisayar Programcılığı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Çağrı Merkezi Hizmetleri
• Çocuk Gelişimi
• Dış Ticaret
• Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
• Emlak Yönetimi
• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
• Ev İdaresi
• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İlahiyat (Arapça)
• İlahiyat
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İşletme Yönetimi
• Kültürel Miras ve Turizm
• Laborant ve Veteriner Sağlık
• Lojistik
• Marka İletişimi
• Medya ve İletişim
• Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
• Radyo ve Televizyon Programcılığı
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
• Sosyal Hizmetler
• Sosyal Medya Yöneticiliği
• Spor Yönetimi
• Tarım Teknolojisi
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
• Turizm ve Otel İşletmeciliği
• Turizm ve Seyahat Hizmetleri
• Yaşlı Bakımı
• Yerel Yönetimler
• Web Tasarımı ve Kodlama
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
ATA AÖF LİSANS BÖLÜMLER
Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)
ADALET (PASİF)
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ (PASİF)
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
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