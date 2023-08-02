Tercih döneminin başlamasıyla Açıköğretim 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları gündem oldu. Peki, 2023 AÖF 2-4 yıllık bölümleri ve sıralamaları nasıl?

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. AÖF bölümleri taban puanları 2023: AÖF 2-4 yıllık bölümleri ve sıralamaları nasıl?

AÖF LİSANS BÖLÜMLERİ

• Görsel İletişim Tasarımı

• Felsefe

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

• Sağlık Yönetimi

• Sosyal Hizmet

• Sosyoloji

• Tarih

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Yönetim Bilişim Sistemleri

AÖF ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

• Acil Durum ve Afet Yönetimi

• Aşçılık

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Bilgisayar Programcılığı

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Coğrafi Bilgi Sistemleri

• Çağrı Merkezi Hizmetleri

• Çocuk Gelişimi

• Dış Ticaret

• Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

• Emlak Yönetimi

• Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

• Ev İdaresi

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• İlahiyat (Arapça)

• İlahiyat

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• İşletme Yönetimi

• Kültürel Miras ve Turizm

• Laborant ve Veteriner Sağlık

• Lojistik

• Marka İletişimi

• Medya ve İletişim

• Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

• Sosyal Hizmetler

• Sosyal Medya Yöneticiliği

• Spor Yönetimi

• Tarım Teknolojisi

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Turizm ve Seyahat Hizmetleri

• Yaşlı Bakımı

• Yerel Yönetimler

• Web Tasarımı ve Kodlama

ATA AÖF ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

ATA AÖF LİSANS BÖLÜMLER

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

AUZEF BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

E-TİCARET VE PAZARLAMA

GRAFİK TASARIMI

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İLAHİYAT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

MARKA İLETİŞİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)

ADALET (PASİF)

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ (PASİF)

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

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