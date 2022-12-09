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AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer?

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AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer?

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF sonuçlarının ardından öğrenciler AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularını araştırdı. Sınav sonuçlarının ardından hangi notun geçer not olduğunu merak eden öğrencilerin sorduğu AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?AÖF Sınav yerleri belli oldu mu? AÖF ATA Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin merak ettikleri arasında AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? soruları yer alıyor. AÖF sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler merakla AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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