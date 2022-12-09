AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer?
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Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF sonuçlarının ardından öğrenciler AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularını araştırdı. Sınav sonuçlarının ardından hangi notun geçer not olduğunu merak eden öğrencilerin sorduğu AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin merak ettikleri arasında AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? soruları yer alıyor. AÖF sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler merakla AÖF Ata geçme notu kaç? AÖF Ata hangi not geçiyor? AÖF hangi not geçer? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti