AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının gerçekleştirilmesi ardından sonuç heyecanı başladı. Anadolu Üniversitesi açıköğretim ilk vize sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde üç oturumda düzenlendi. Peki, AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF sınavlarında geçme notu kaç? İşte konuya dair tüm merak edilenler

AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. Açıköğretim Fakültesi'nin 2022-2023 akademik yılının ilk sınavı olan güz dönemi vize sınavı geçtiğimiz hafta sonu binlerce sınav merkezinde yüz yüz gerçekleşmişti. Peki, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF der geçme notu kaç? Sınav soruları ve cevapları yanılandı mı? Güz dönemi AÖF sınav sonuçları yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GÜZ DÖNEMİ AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü. Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 25 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı otuz beş ( 35) olarak belirlendi. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında saf dışı bırakacak. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda öğrencilerin aldıkları notlara göre harf puanları belirlenecek.