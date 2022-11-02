AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman? 2022 Açıköğretim sınavları nasıl olacak, ne zaman?

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AÖF ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav dönemi Aralık ayında başlıyor.

Güz Dönemi Ara Sınav: 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21-22 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

2022 AÇIKÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

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