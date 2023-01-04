2022-2023 Eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Ardından final sınavları hakkında sorular gündeme geldi. Peki, AÖF 2023 sınavlar ne zaman? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavlarının tarihleri belli oldu. Öğrenciler AÖF sınav tarihleri takvimini araştırıyor. Peki, AÖF 2023 sınavlar ne zaman? AÖF 2023 Ocak ayı sınavları ne zaman?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022-2023 TAKVİMİ

Güz Dönemi Final sınavları 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023