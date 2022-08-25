Antwerp - M.Başakşehir ne zaman, hangi kanalda? Antwerp - M.Başakşehir maçı şifresiz mi?
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UEFA Konferans Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Antwerp ile M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antwerp - M.Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Konferans Ligi play off turunda heyecanla beklenen müsabakada Antwerp ve M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antwerp - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Antwerp - M.Başakşehir maçı hakemi kim? Antwerp - M.Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Antwerp - M.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play off maçı, 25-08-2022 Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak.
Antwerp - M.Başakşehir maçı EXXEN'den yayınlanacak.
Antwerp - M.Başakşehir maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.