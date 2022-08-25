Antwerp - M.Başakşehir ne zaman, hangi kanalda? Antwerp - M.Başakşehir maçı şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi play off turunda hedefine ulaşmak isteyen Antwerp ile M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antwerp - M.Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.