Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Antwerp - Barcelona maçı oynanıyor. Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç merak ediliyor. Antwerp - Barcelona canlı maç anlatımı ve Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç? Antwerp maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Antwerp - Barcelona maçı oynanıyor. Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç merak ediliyor. Antwerp - Barcelona canlı maç anlatımı ve Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç? Antwerp maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!

ANTWERP - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Antwerp - Barcelona maçı 1-0'lık Antwerp üstünlüğü ile devam ediyor.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI CANLI YAYIN

Antwerp - Barcelona maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Antwerp - Barcelona maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Antwerp - Barcelona maçı saat 23.00'te başlayacak.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Antwerp - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Antwerp - Barcelona maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTWERP - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antwerp - Barcelona maçı Antwerp'te, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak.