T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda her ders için 20 soru soru soruldu ve her ders için 30 dakika süre verildi. Peki, antrenörlük temel eğitim sınav sonuçları açıklandı mı, antrenörlük temel eğitim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından antrenör adaylarına yönelik beş kademeden oluşan ve teorik eğitimleri içeren Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programları hazırlanmıştır. Bu programlar ile antrenör adaylarına temel (teorik) eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Peki, antrenörlük temel eğitim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ANTRENÖRLÜK TEMEL EĞİTİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 24 Şubat 2020 tarihinde Antrenör Temel Eğitiminin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu işbirliğinin amacı; 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde "müsabakası yapılan ve yapılmayan tüm spor dallarında, her kademedeki antrenör adaylarına yapılacak antrenör temel eğitimi ile temel eğitim sonunda uygulanacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanması, yapılan sınav sonucunda temel eğitim sınav sonuç belgesinin düzenlenmesi" şeklinde bahsi geçen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından antrenör adaylarına yönelik beş kademeden oluşan ve teorik eğitimleri içeren Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programları hazırlanmıştır. Bu programlar ile antrenör adaylarına temel (teorik) eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Beş kademeden oluşan e-sertifika programları ve modülleri (dersleri) şöyledir:

Sınavlar

Sınav 81 ilde yapılacaktır. Adayların akademik takvimde belirtilen tarihlerde https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden Anadolu Üniversitesi sınav sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler. Sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinde yayınlanarak e-posta ve SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Akademik Takvim

2022 Yaz dönemine ait başvuru, kayıt işlemleri, derslerin başlangıcı gibi önemli tarihlerin yer aldığı akademik takvim aşağıdaki gibidir.