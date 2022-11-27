Almanya milli takımında ve Real Madrid'de forma giyen stoper mevkili Antonio Rüdiger'in Müslüman olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Antonio Rüdiger Müslüman mı? Antonio Rüdiger hangi dine mensup? Detayları haberimizde…

1 Temmuz 2022'de Real Madrid'e 40 milyon euro karşılığında transfer olan Antonio Rüdiger, Alman ve Sierra Leone uyrukludur. Almanya milli takımında forma giyen Rüdiger'in Müslüman olup olmadığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Antonio Rüdiger Müslüman mı? Antonio Rüdiger hangi dine mensup? İşte detaylar…

ANTONIO RÜDIGER MÜSLÜMAN MI?

Sierre Leone kökenli Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger, Müslümandır. Antonio Rüdiger'in 2021 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Irk veya ne olursa olsun herkes barışı ve sevgiyi hak ediyor" sözlerine yer vererek Ramazan Bayramı'nı kutlamıştı.