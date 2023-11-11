MasterChef All Star'da bu akşam önemli bir konuk yer alıyor. Dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour, programa konuk oluyor. Peki, Antonio Bachour kimdir? Antonio Bachour nereli, kaç yaşında, restoranı nerede?

Antonio Bachour, Porto Rikolu bir pasta şefidir. 2011 yılında Amerika'nın en iyi on pasta şefinden biri seçildi ve ardından 2011 ödülüne aday gösterilerek 2012 Pişirme ve Pastacılık Yenilikçisi Zest Ödülü'nü kazandı. Zagat onu "şekerleme ustası" olarak tanımladı. Antonio Bachour kimdir? Antonio Bachour nereli, kaç yaşında, restoranı nerede? İşte, detaylar!

ANTONİO BACHOUR KİMDİR?

Doğum : 1975 (48 yaşında)

Nereli : Río Grande, Porto Riko

Antonio Bachour, Porto Riko'da büyüdü ve burada aile fırınında geçirdiği çocukluk sayesinde genç yaşta yemek pişirmeye başladı. İlk yıllarını Porto Riko'da Sand Hotel and Casino veWestin Rio Mar'da pasta şefi olarak zanaatını mükemmelleştirerek geçirdi. Antonio Bachour, 2001 yılında Miami Beach'e gitti ve burada Talula'da yönetici pasta şefi olarak atandı , ardından Devito South Beach'inyanı sıra New York ve Miami'deki Scarpetta'da İtalyan pastacılığıyla ilgilenmeye başladı

Antonio Bachour , 2009 yılında KNR Food Concepts tarafından W South Beach Hotel'in açılış ekibine davet edildi. Kısa bir süre sonra The Trump Soho oteli ve restoranlarındaki tüm hamur işlerinin sorumluluğunu üstlendi . Nisan 2011'de Antonio Bachour , Valrhona Okulu'ndaünlü şef Philippe Givre ile eğitim aldı. Aynı yıl Amerika'nın " En İyi 10 Pasta Şefi " arasında gösterilerek Şefler Kongresi Uluslararası Pastacılık Yarışması'nda finalist oldu.