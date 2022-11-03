TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde İtalyan yemekleri yapıldı. İzleyiciler, Antipasti tarifini araştırmaya başladı. Peki, Antipasti nedir, nasıl yapılır? MasterChef Antipasti tarifi ve yapılışı! Antipasti malzemeleri!

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde İtalyan yemekleri yapıldı. Bu akşam yayınlanan bölümde Antipasti yapıldı. Peki, Antipasti nedir, nasıl yapılır? MasterChef Antipasti tarifi ve yapılışı! Antipasti malzemeleri! Detaylar haberimizde...

ANTİPASTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Resmi bir İtalyan yemeğinin geleneksel ilk yemeğidir. Genellikle ısırık büyüklüğünde küçük porsiyonlardan yapılır ve herkesin kendi kendine servis ettiği bir tabakta servis edilir, antipastinin amacı iştahı arttırmaktır.Geleneksel bir mezenin tipik bileşenleri arasında tütsülenmiş etler, zeytinler, peperoncini, mantarlar, hamsiler, enginar kalpleri, çeşitli peynirler (provolon veya mozzarella gibi), salamura etler ve yağ veya sirke içindeki sebzeler bulunur.

ANTİPASTİ TARİFİ VE YAPILIŞI!

Bir mezenin içeriği yöresel mutfağa göre büyük farklılıklar gösterir. Güney İtalya'da tuzlu su balıklarının ve geleneksel güneyde işlenmiş etlerin (soppressata veya 'nduja gibi) farklı müstahzarları popülerdir , oysa kuzey İtalya'da farklı türde kurutulmuş et ve mantarların ve özellikle göllerin yakınında tatlı su müstahzarlarının sunulması yaygındır. balık . Dahil edilen peynirler ayrıca bölgeler ve arka planlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir ve sert ve yumuşak peynirleri içerir.

Birçoğu mezeyi ordövr ile karşılaştırır , ancak meze masada servis edilir ve İtalyan yemeğinin resmi başlangıcını belirtir. Ayrıca başlangıç ??veya meze olarak da adlandırılabilir .