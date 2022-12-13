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Antik Mezopotamya Mutfağı menüsü ne? Masterchef 13 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Antik Mezopotamya menüsünde neler var?

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Antik Mezopotamya Mutfağı menüsü ne? Masterchef 13 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Antik Mezopotamya menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 13 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Antik Mezopotamya Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün Antik Mezopotamya Mutfağı menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Antik Mezopotamya Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün Antik Mezopotamya Mutfağı'ndan yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 13 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Antik Mezopotamya Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Yağız

- Metin

- Kıvanç

- Burak Kaya

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Tolga

- Görkem

- Ayaz

MASTERCHEF 13 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Antik Mezopotamya Mutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Antik Mezopotamya Mutfağı menüsü ne? Masterchef 13 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Antik Mezopotamya menüsünde neler var?

Masterchef 13 Aralık menüsü:

Antik Mezopotamya mutfağı:

- Mu Elamütum (Elamite Çorbası)

- Tuh'u (Pancarlı Bol Taze Otlu Kuzu Kavurma)

- Pasrütum (Pırasalı Kişnişli Ekşi Mayalı Ekmek Tartı)

- Me Puhadi (Arpalı Kuzu Yahni)

- Somun Ekmek

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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